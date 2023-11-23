Навіщо засипати харчову соду в лоток пральної машини: лайфхак, про який мало хто знає

Підтримувати бездоганний порядок в оселі – мета, про яку мріє кожна досвідчена господиня. Від кухонних приладів до сантехніки – кожна річ заслуговує на ретельну чистоту. Серед них пральна машина, яка відіграє важливу роль у спрощенні прання білизни. Однак з часом невидимі залишки миючих засобів часто накопичуються, що призводить до неприємного запаху та брудних відкладень в пластиковому лотку.

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UAportal розповідає як ефективно очистити лоток для порошку та кондиціонера в пральній машині.

На щастя, рішення полягає в трьох поширених побутових інгредієнтів: харчової соди, перекису водню та господарського мила. Ці універсальні речовини не лише допомагають виконувати різні завдання з чищення, але й виявляються дуже корисними для усунення стійких забруднень у пральній машині.

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Щоб приготувати ефективний очищувальний розчин, вам знадобиться 50 мл перекису водню, 3 столові ложки харчової соди та невелика кількість натертого господарського мила. Змішайте ці інгредієнти в ємності до отримання густої піни – потужного засобу проти небажаного нальоту.

Обережно вийміть лоток пральної машини. Рясно нанесіть приготований розчин на лоток, переконуючись, що він покриває всі ділянки. Залиште засіб діяти приблизно на 30 хвилин. За цей час миючі засоби старанно впораються з плямами та залишками, що накопичилися.

Після закінчення зазначеного часу протріть і промийте лоток. Звертайте особливу увагу на будь-які застарілі жовті плями. Дотримання такої процедури очищення, безсумнівно, подовжить термін служби вашої пральної машини, а ви отримаєте свіжу та чисту поверхню лотка.

Нагадаємо, ми розповіли, що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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