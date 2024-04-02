Навіщо вішати кріп над дверима: народні прикмети

Кріп – приправа, яку можна зустріти майже на кожній кухні, але окрім кулінарного застосування вона має ще одне цікаве застосування. Кріп також слугує потужним оберегом. UAportal розповів детальніше.

Відео дня

Згідно з давніми віруваннями і традиціями, кріп можна використовувати як оберіг, що захищає від негативних впливів і притягує в дім щастя. Для більшої ефективності рекомендується зібрати невеликий букетик кропу і повісити його над вхідними дверима або на вікнах кухні.

Читайте також: Чому, за народною прикметою, в гостях не можна мити посуд

Таким чином, оберіг виконує роль бар'єра, не даючи заздрісникам чи недоброзичливцям проникнути у ваш простір. Крім того, з практичної точки зору, ароматичні властивості кропу також слугують природним відлякувачем комах.

Окрім своїх захисних властивостей, кріп пропонує численні переваги для здоров'я. Його часто вживають люди, які мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом, а також ті, хто прагне стимулювати свою серцево-судинну систему.

Крім того, кріп допомагає при кон'юнктивіті, діабеті та хворобах, пов'язаних з надлишком солі. Однак важливо дотримуватися обережності, оскільки людям з низьким кров'яним тиском або підвищеною чутливістю до кропу слід вживати його з обережністю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо розсипати сіль на порозі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!