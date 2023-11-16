Навіщо у квартирі тримати грошове дерево: його властивості

UAportal розповідає, що вірування та забобонні практики можуть впливати на свідомість людей, змушуючи їх покладати надії на прикмети, чудеса та містичні ритуали. Серед таких нетрадиційних вірувань – ідея про те, що рослина з круглим, пухким листям, відома як грошове дерево, може покращити фінансове становище сім'ї.

Відео дня

Наукова точка зору

Грошове дерево, товстянка або крассула – все це різні назви однієї і тієї ж рослини. Деякі стверджують, що листя цієї рослини очищають повітря і поглинають негативну енергію, що призводить до створення більш позитивної атмосфери. Однак реальність не така однозначна.

Читайте також: Як залучити фінансовий достаток за допомогою фен-шуй

Листя грошового дерева містить миш'як, який становить значну небезпеку при вживанні, особливо якщо у вас вдома є маленькі діти або домашні тварини. Важливо пам'ятати про це і зберігати грошове дерево в недоступному для дітей місці, щоб запобігти випадковому проковтуванню.

Забобони

Якщо грошове дерево в'яне або хворіє, вважається, що це передвіщає майбутні фінансові труднощі.

Згідно з філософією фен-шуй, грошове дерево уособлює "жіночу" енергію, або "інь", і надлишок цієї енергії в домогосподарстві може призвести до підвищення пасивності та песимізму. Врівноваження цієї енергії шляхом введення рослин з енергією "янь" нібито може виправити ситуацію.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!