Забудьте про хімічні засоби: як прибрати за допомогою газованої води

Відкрийте для себе прості та ефективні способи прибирання за допомогою газованої води, які зроблять хатню роботу простішою. UAportal підготував рекомендації, щоб полегшити клопоти.

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Прибирання туалету

У процесі очищення в унітаз можна налити банку коли і залишити на годину, щоб розщепити стійкі плями. Після цього чашу можна почистити і змити, в результаті чого поверхня стане чистішою.

Використовуючи цей метод щотижня, ви зможете підтримувати унітаз у чистоті з мінімальними зусиллями. Цей практичний та екологічний спосіб зменшує потребу в агресивних хімічних миючих засобах, забезпечуючи простіший спосіб підтримувати чистоту в туалеті.

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Поверхні

Ефективний метод очищення скляних поверхонь полягає у нанесенні кока-коли на тканину або губку і використанні її для видалення бруду та плям зі скла. Вуглекислий газ, що міститься в газировці, сприяє підняттю та усуненню бруду.

В результаті чого скло стає чистим і блискучим. Використання цього продукту, дозволяє досягти професійного рівня чистоти без особливих зусиль.

Жир та нагар

Використовувати кока-колу для усунення жирних плям на кухні дуже просто – налийте невелику кількість речовини на уражену ділянку і залиште на кілька хвилин. Кислота, що міститься в газованій воді, розщеплює і піднімає жирні плями, дозволяючи легко видалити їх губкою або ганчіркою.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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