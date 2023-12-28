Юпітер принесе успіх у коханні для п'яти знаків зодіаку: Кому пощастить

UAportal підготував гороскоп для Овнів, Тельців, Близнюків, Раків та Левів. Цього тижня, коли Юпітер входить у знак Стрільця, знаки зодіаку відчувають різний рівень удачі у коханні. Розглянемо п'ять знаків зодіаку, яким найбільше пощастило у романтичних стосунках.

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Овен

Згідно з планетарним входженням Юпітера у знак Стрільця цього тижня, Овен стає знаком зодіаку з найщасливішими любовними перспективами. Представники цього знаку зодіаку можуть очікувати надлишок романтики та пристрасті у відносинах у цей період.

Телець

Тільці займають другу позицію як знак зодіаку, якому найбільше щастить у коханні. З Юпітером у Стрільці Тельці можуть розраховувати на стабільну та повноцінну стадію своїх стосунків.

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Близнюки

Слідом за Тельцем Близнюки є знаком зодіаку, якому найбільше щастить у серцевих справах. Коли Юпітер входить у знак Стрільця, Близнюки можуть очікувати захопливий та інтелектуально стимулюючий період у відносинах.

Рак

Продовжуючи тенденцію, Рак посідає четверте місце як знак зодіаку, якому найбільше пощастило у коханні у цей період. Входження Юпітера у знак Стрільця створює для Раків сприятливу атмосферу, що забезпечує глибший рівень зв'язку у відносинах.

Лев

Лев займає п'яте місце як знак зодіаку, якому цього тижня найбільше пощастило у коханні. Під впливом Юпітера у Стрільці Леви можуть очікувати підвищеної пристрасті, радості та яскравої енергії у своїх романтичних починаннях.

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