Xiaoxin K1 Quiet та Xiaoxin M1 Quiet: що відомо про клавіатуру та мишу від Lenovo

Lenovo представила в Китаї доступні бездротові клавіатуру та мишу: Xiaoxin K1 Quiet та Xiaoxin M1 Quiet позиціонуються як бюджетні варіанти. UAportal розповів, що обидві периферійні пристрої доступні у двох елегантних кольорах – Moonlit White та Twilight Grey – і легко підключаються до комп'ютера за допомогою стандартного приймача на 2,4 ГГц.

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Комп'ютерна миша

Бездротова миша оснащена сенсором PAW3205 з трьома регульованими рівнями DPI: 800, 1200 і 1600. Це дозволяє налаштувати чутливість курсора відповідно до уподобань користувача. П'ять кнопок і 3D-коліщатко прокрутки забезпечують точну та інтуїтивно зрозумілу навігацію.

Клавіатура

Що стосується клавіатури, то доступні три варіанти з 68, 84 та 98 клавішами відповідно. Lenovo втілила в клавіатурі ергономічний дизайн, зосередившись на комфорті користувача під час тривалого використання.

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Lenovo SmartPower

Крім того, Xiaoxin K1 Quiet оснащена режимом Lenovo SmartPower, який подовжує час роботи від батареї для оптимізації використання бездротового зв'язку. Клавіатура також містить спеціальні клавіші швидкого доступу, розроблені спеціально для ноутбуків Lenovo. Примітно, що пристрої мають захисний шар, який захищає від випадкового пролиття рідини, підвищуючи їх довговічність при щоденному використанні.

Живлення

І Xiaoxin K1 Quiet, і Xiaoxin M1 Quiet працюють від батарейок типу АА, що робить їх зручними та легкодоступними джерелами живлення. Ці пристрої вже доступні для придбання в Китаї, а ціна набору може приємно здивувати потенційних покупців, адже вона неймовірно доступна – всього $21.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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