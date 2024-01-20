Xiaomi Robot Vacuum T12: Потужне та розумне рішення для прибирання у вашому домі

UAportal розповів, що Xiaomi, відомий технологічний бренд, вийшов на європейський ринок зі своєю останньою пропозицією – роботом-пилососом Xiaomi Robot Vacuum T12. Він поєднує в собі потужність, ефективність та інтелектуальні функції, щоб революціонізувати ваш досвід прибирання.

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Характеристики

Завдяки вражаючій силі всмоктування у 3500 Па, Xiaomi Robot Vacuum T12 забезпечує ретельне прибирання та ефективне збирання бруду. Він оснащений вдосконаленою лазерною навігаційною системою LDS.

Вона може сканувати в радіусі 8 метрів, що дозволяє роботові точно скласти карту вашого будинку. Точне відображення дозволяє оптимально планувати маршрут, гарантуючи, що кожен куточок вашої підлоги буде ефективно прибраний.

Що нового

Особливістю цієї моделі є чотири детектори розбиття та два детектори зіткнення, що забезпечують підвищену безпеку та захист. Робот-пилосос Xiaomi Robot Vacuum T12 також має зручний вбудований резервуар для води і пропонує кілька режимів роботи, щоб адаптуватися до різних потреб прибирання.

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Керування

Пилососом можна легко керувати за допомогою спеціального додатка для смартфона. Це дозволяє зручно встановлювати графік прибирання, який найкраще відповідає вашому розпорядку дня.

Час роботи

Що стосується часу автономної роботи, то Xiaomi Robot Vacuum T12 оснащений потужним акумулятором на 3200 мАг. Завдяки такій великій ємності ви можете насолоджуватися безперервним прибиранням до 130 хвилин на одному заряді, забезпечуючи максимальне покриття в кожному сеансі прибирання.

Ціна

Що стосується доступності, то Xiaomi Robot Vacuum T12 вже доступний в Європі. За ціною 179 євро у Франції та Італії і 169 євро в Іспанії, це інноваційне рішення для прибирання пропонує виняткову якість за свої чудові функції та можливості.

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