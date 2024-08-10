Висока міцність і мінімальна еластичність: що варто знати про габардинову тканину

UAportal підготував матеріал про габардинову тканину. Дізнайтеся про її переваги та недоліки, щоб прийняти обґрунтоване рішення щодо використання тканини.

Переваги

Зносостійкість

Габардин має високу міцність, що робить його ідеальним матеріалом для костюмів і штанів, які часто використовуються.

Стійкість до складок

Одяг з габардину зберігає гладкий і відполірований вигляд завдяки своїй стійкості до складок.

Стійкість до погодних умов

Габардин забезпечує відмінний захист від дрібного дощу і туману завдяки своїй високій водовідштовхувальній здатності.

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Недоліки

Схильність до забруднення

Плями можуть глибоко в'їдатися у волокна габардину, що ускладнює їх видалення.

Обмежена здатність до розтягування

Габардин зазвичай має мінімальну еластичність, що може вплинути на комфорт і зручність одягу.

Хімчистка

Належний догляд за габардиновою тканиною часто передбачає проведення хімічного чищення.

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