Ви здивуєтесь: п'ять психологічних фактів про людину

Психологія залишається загадковою галуззю, де фахівці здатні розшифровувати дії та емоції людей на основі їхньої поведінки. UAportal розповідає цікаві факти про психологію людини.

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1. Людський розум має здатність утримувати в пам'яті до чотирьох об'єктів у будь-який момент часу. Більше того, наша ментальна здатність зберігати інформацію обмежена дев'ятьма елементами. Більшість інформації перебуває в нашій короткочасній пам'яті, що триває максимум тридцять секунд. Повторний вплив певних елементів зміцнює їхню позицію в нашій свідомості.

2. Цікаво, що підхід мозку до читання не такий простий, як можна було б подумати. Навіть коли ми стикаємося з переплутаним набором літер, ми можемо зрозуміти текст. Це відбувається тому, що наш мозок надає пріоритет першій та останній буквам слова, в той час як решта може існувати в невпорядкованому вигляді.

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3. Утримувати увагу протягом тривалого часу виявляється складним завданням, навіть якщо ви занурені в захоплюючу тему. Приблизно через сім хвилин, незалежно від наших намірів, увага природно слабшає. Щоб запобігти цьому, необхідно робити перерви.

4. Мріяти – невід'ємна частина людської природи. Психологи вважають, що значна частина нашого часу, близько 30%, витрачається на мрії. Крім того, ті, хто часто вдається до образного мислення, як правило, володіють підвищеними творчими здібностями.

5. Процес формування звички вимагає часу і наполегливості. Фахівці виявили, що для закріплення звички зазвичай потрібно щонайменше 66 днів. Причому людям, які прагнуть виробити звичку займатися спортом, потрібно ще більше часу, оскільки для цього зазвичай потрібно в півтора раза більше часу, ніж зазвичай.

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