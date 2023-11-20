Ви точно цього не знали: лайфхаки з яєчною шкаралупою

Яйця – це не лише смачна та поживна їжа, їх шкаралупа також сповнена користі. Вона містить цінний склад – приблизно 750 міліграмів кальцію, а також залізо, марганець, сірку, фосфор, кремній, колаген і цинк. UAportal підготував декілька цікавих лайфхаків з використанням яєчної шкаралупи.

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Маска для обличчя

Перетворіть яєчну шкаралупу на омолоджуючу маску для обличчя, дотримуючись простого процесу. Почніть з миття та сушіння шкаралупи, а потім подрібніть її на порошок за допомогою ступки. Змішайте порошкоподібну шкаралупу з яєчним білком і рівномірно нанесіть суміш на обличчя. Залиште на 30 хвилин і дайте їй повністю висохнути.

Вивідник плям з одягу

Попрощайтеся зі стійкими плямами за допомогою яєчної шкаралупи. Покладіть кілька шкарлупок разом з трьома скибочками лимона в закритий тканинний мішечок. Відправте цей мішечок у пральну машину. Результат вас приємно здивує, адже ваші речі знову набудуть яскравого та чистого вигляду.

Очищення посуду

З часом на керамічних кухлях, чашках і вазах накопичуються непривабливі плями, які важко видалити. Позбутися їх можна за допомогою простого розчину з яєчної шкаралупи. Наповніть забруднений посуд водою, додайте подрібнену в порошок яєчну шкаралупу і залиште суміш на ніч. Наступного ранку ретельно вимийте і побачите дивовижні результати. Ваш посуд буде виглядати як новенький.

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Покращення смаку кави

Перед приготуванням кави додайте подрібнену яєчну шкаралупу до мелених кавових зерен або покладіть її у фільтр кавоварки. Шкарлупа діє як природний підсолоджувач, покращуючи смак і зменшуючи гіркоту.

Поживна добавка до страв

Для тих, хто часто вживає яйця, шкаралупа може слугувати чудовим джерелом кальцію. Почніть з кип'ятіння шкаралупи у воді протягом мінімум 10 хвилин, щоб усунути домішки. Після того, як шкаралупа висохне, грійте її в духовці при 200°C протягом 20 хвилин. Після охолодження подрібніть шкаралупу на дрібний порошок і зберігайте в скляній банці, захищеній від вологи. Рекомендована доза - половина чайної ложки, яка забезпечить здорову добавку кальцію для ваших кулінарних витворів.

Захист від садових шкідників

Захистіть свої рослини від шкідників за допомогою використання яєчної шкаралупи. Розкидайте подрібнену яєчну шкаралупу по всьому саду, вона діє як природний бар'єр, що відлякує таких істот, як слимаки та гусениці. Ці шкідники, як правило, уникають гострих предметів, що мінімізує загрозу для вашого врожаю без використання хімікатів або шкідливих препаратів.

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