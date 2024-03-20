Ви точно цього не знали: креативні та несподівані способи використання мікрохвильовки

Мікрохвильова піч призначена не лише для розігрівання їжі, її також можна використовувати у нестандартний спосіб для спрощення повсякденних завдань. UAportal розповів, як можна застосувати мікрохвильовку для практичних і ефективних рішень для різних потреб.

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Розморожування продуктів

Заморожені продукти, такі як м'ясо, хліб та овочі, можна швидко та безпечно розморозити в мікрохвильовій печі. Для цього покладіть заморожені продукти на тарілку, придатну для використання в мікрохвильовій печі, і використовуйте режим розморожування, щоб м'яко розморозити продукт, не готуючи його.

Цей спосіб зручний і заощаджує час, особливо якщо заморожені продукти не були заздалегідь вийняті з морозильної камери. Важливо часто перевіряти і перевертати продукти, щоб забезпечити рівномірне розморожування.

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Стерилізація кухонних губок

Кухонні губки, які є носіями шкідливих бактерій, можна легко стерилізувати в мікрохвильовій печі. Ретельно намочіть губку, щоб уникнути ризику загоряння, а потім нагрійте її на повній потужності в мікрохвильовій печі протягом однієї хвилини. Тепло ефективно знищить більшість бактерій на губці, що зробить її безпечнішою для використання.

Повернення свіжості черствому хлібу

Простий спосіб повернути свіжий смак черствому хлібу – скористатися мікрохвильовою піччю. Загорніть хліб у вологий паперовий рушник і поставте його в мікрохвильову піч на 10-15 секунд. Волога з рушника розпарить хліб, в результаті чого він стане м'якшим і свіжішим.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу.

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