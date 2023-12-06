Ви точно цього не знали: 5 захоплюючих фактів про єгипетські піраміди

Знамениті єгипетські піраміди незліченну кількість років вражають уяву всіх, хто коли-небудь бачив ці величні споруди. Вони слугують вічними свідченнями людської винахідливості, що робить їх єдиним вцілілим Чудом Світу. UAportal підготував цікаві факти про ці споруди, щоб ви могли більше дізнатися про них.

Відео дня

Таємниці та легенди навколо піраміди Хеопса

Піраміда Хеопса виділяється як одне з семи чудес світу. Збудована багато століть тому, ця надзвичайна пам'ятка продовжує бути загадковою.

Різноманітні типи та історичне значення

Єгипет є місцем, де знаходяться різноманітні піраміди, що походять з різних епох. Вони поділяються на дві окремі категорії, перша з яких – ступінчасті піраміди. Ці стародавні споруди, що містять всередині поховальні камери, є найдавнішими прикладами. Другий різновид втілює класичні форми пірамід, які ми зазвичай бачимо.

Читайте також: Як правильно спланувати поїздку, щоб нічого не забути: лайфхаки

Швидке будівництво та розвиток

Історичні записи та наукові дані вказують на те, що будівництво кожної піраміди, ймовірно, тривало не більше 200 років, причому деякі експерти стверджують, що тривалість будівництва могла бути набагато коротшою. Ці стислі часові рамки демонструють виняткову ефективність та інженерну майстерність давньоєгипетської цивілізації.

Багатогранні призначення гробниць

Протягом століть дослідники вважали, що основним призначенням пірамід було поховання фараонів і знатних осіб. Однак сучасні гіпотези пропонують альтернативні варіанти. Одна з них стверджує, що кожна піраміда – справжній "довідник" одиниць вимірювання, математичних величин і мір ваги.

Зникла автентичність через розграбування

На жаль, піраміди більше не зберігають свого первісного стану, і не лише через плин часу, але й значною мірою через людське втручання. Протягом історії ці архітектурні дива ставали жертвами розграбування "чорними археологами", яких не турбували легендарні прокляття і небезпеки, що оточували ці стародавні споруди.

Нагадаємо, UAportal підготував список найкорисніших порад для подорожей, які допоможуть заощадити час, гроші та сили.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !