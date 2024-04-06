Ви неправильно використовуєте шпильки від пристріту: найпоширеніші помилки

Протягом століть шпилька від пристріту слугувала потужним талісманом, що захищав людину від недобрих поглядів ревнивих сусідів чи заздрісних колег. Однак останні дослідження езотериків вказують на те, що ефективність цього давнього амулета залежить від його правильного використання. UAportal розповів, що багато людей несвідомо носять шпильку неправильно, що робить її захисні властивості неефективними.

Щоб забезпечити оптимальний захист, важливо звертати особливу увагу на те, як закріплена шпилька. Неправильне носіння значка не дасть бажаного захисного ефекту.

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Варто обирати компактні амулети, які можуть непомітно відлякувати недоброзичливців. Головне – вибрати такий значок, який не привертатиме зайвої уваги, приноситиме користь власнику та мінімізуватиме цікавість оточуючих. Хоча матеріал, з якого виготовлений амулет, будь то нержавіюча сталь, срібло або золото, має певне значення, ключовим аспектом є спосіб його носіння.

Езотерики наполягають на тому, що шпильку слід прикріплювати до вивороту одягу головкою донизу. Таке розташування гарантує, що будь-які негативні енергії або загрозливі сили, не зможуть зашкодити людині.

Важливо зазначити, що якщо шпилька ненавмисно відкрилася і впала, її не можна прикріплювати знову. Такий випадок означає, що оберіг успішно виконав свою місію, та вказує на необхідність придбання нового, який би продовжував захищати свого власника.

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