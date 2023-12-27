Вражаючі факти про сибірських хаскі: Таємниці цієї породи

Популярність хаскі зумовлена їхнім унікальним зовнішнім виглядом, але важливо розуміти, що ці собаки найкраще почуваються в середовищі, де є достатньо місця для прогулянок, а не у квартирах. Перш ніж розглядати можливість завести хаскі як домашнього улюбленця, важливо ознайомитися з цими собаками. UAportal розповідає цікаві факти про них.

Відео дня

1. "Вбудований зимовий одяг"

Сибірські хаскі екіпіровані так, що можуть впоратися навіть з найсуворішою, найхолоднішою погодою. Їх подвійна шерсть служить природною ізоляцією – густий, короткий підшерсток зберігає тепло, а довга, водонепроникна зовнішня шерсть захищає від мокрого снігу. Крім того, мигдалеподібні очі захищають від сонця і снігу, а коли вони сплять, то інстинктивно обертають свої пухнасті хвости навколо морди, зберігаючи тепло.

2. Енергійні компаньйони для бігу

Якщо ви полюбляєте бігати на довгі дистанції, хаскі стане чудовим партнером для пробіжок. Однак слід пам'ятати, що перед тренуванням собака заслуговує на повноцінну прогулянку.

Крім того, важливо бути обережними з їхньою добре ізольованою шерстю, яка може зробити їх вразливими до перегріву. В інтересах благополуччя вашого улюбленця обирайте для тренувань прохолодні дні, уникаючи надмірної спеки.

Читайте також: Вчені назвали породи собак, які не зможуть вижити, якщо на Землі зникнуть люди

3. Різноманітний колір очей

Хоча хаскі часто асоціюються з блакитними очима, не всі вони мають цей колір очей. Крім того, нерідко у деяких представників цієї породи є гетерохромія – явище, коли їхні очі мають різний колір.

4. Товариські тварини

Хаскі – вроджені доброзичливі та товариські тварини. Однак важливо зазначити, що вони не дуже добре підходять для виконання обов'язків охоронця або захисника. Хаскі рідко проявляють агресивні риси, що робить їх значно складнішими для виховання в ролі захисників своїх господарів або майна.

5. Чудовий метаболізм

Хаскі мають надзвичайний метаболізм, який дозволяє їм витримувати тривалі фізичні навантаження, не виснажуючи запаси глікогену і не використовуючи жировий прошарок. Виведені для витривалості та здатності долати значні відстані, організми цих собак еволюціонували, щоб оптимізувати їхні бігові характеристики шляхом ефективного регулювання метаболічних процесів.

Нагадаємо, експерти Американського хімічного товариства пояснили, чому собакам не можна їсти шоколад.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!