Смачний та корисний сніданок

Бананові оладки без цукру й глютену, збагачені протеїном!

Інгредієнти:

150 г бананів (≈ 2 штуки)

1 велике яйце

30 г шоколадного протеїну

30 г вівсяного борошна

3 г розпушувача

Кориця — на кінчику ножа

Нумо готувати!

Банани розім’яти виделкою до однорідної маси.

Вівсянку змолоти в блендері до стану борошна.

До бананів додати яйце, вівсянку, корицю, розпушувач і шоколадний протеїн. Перемішати.

Легенько нагріти пательню, додати будь-яку рослинну олію (дуже смачно на кокосовій).

Ложкою викласти суміш і посмажити на невеликому вогні з обох боків до готовності — буквально по 2 хвилини!

Подавати з медом або кленовим сиропом. Або, як у моєму випадку:

100 г замороженої вишні

1 чайна ложка меду

2 г крохмалю

Усе змішати, довести до кипіння й проварити хвилину.

Мені ще подобається додавати йогурт чи будь-яке домашнє варення!

Можна спробувати готувати без яйця — тоді потрібно трохи більше протеїну або вівсяного борошна.

Щоб аромат і солодкий смак бананів були виразнішими, їх можна попередньо заморозити й використовувати вже розмороженими.

Експериментуйте й будьте здорові! Як завжди, буду вдячний за вподобайку, а якщо готуєте — виставляйте в сторіс ваші результати!

Смачного! Обійняв.