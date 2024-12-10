Смачні сирники для ідеального сніданку

Сирники

Запашна кава

Гарний ранок

Мій рецепт:

300г кисломолочного сиру

1 жовток

25 г цукру - 1 ст. ложка

25 г борошна - 1 ст. з гіркою

Ванільний цукор за бажанням

Змішати сир яйце і цукор виделкою, додати борошно та ще раз перемішати

Викласти на стіл, де вже є борошно

Сформувати "ковбасу", нарізати ножем на "шайби" і за допомогою тупої частини ножа сформувати сирники

Обсмажити з 2-х сторін до рум’яної скоринки, потім запекти в духовці. Або досмажити ще по 1 разу з усіх боків уже під кришкою. В останньому випадку, не робіть вироби дуже товстими - вони повинні "просмажитися"

А який у вас ідеальний сніданок? Сирники, яєчня чи щось інше? Діліться в коментарях, з чого починається ваш ранок!