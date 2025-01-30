Смачна морква по-корейські: рецепт

Інгредієнти:

• Морква — 1 кг;

• Олія соняшникова — 100-200 мл;

• Оцет — 50 г;

• Коріандр мелений — 1 ст.л;

• Сіль — 1 ч.л;

• Цукор — 1 ч.л;

• Чилі сухий — 1/2 ч.л;

• Часник — 2-3 зубці.

Спосіб приготування:

1. Моркву натерти на спеціальній тертці. Зверху натерти часник.

2. Олію прогріти зі спеціями та оцтом.

3. Залити моркву, накрити плівкою і залишити маринуватися на 2-3 години.

4. Готову моркву перекласти в пакети-слайдер і зберігати в холодильнику.

Зберігайте, готуйте!