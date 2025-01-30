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Смачна морква по-корейські: рецепт
Інгредієнти:
• Морква — 1 кг;
• Олія соняшникова — 100-200 мл;
• Оцет — 50 г;
• Коріандр мелений — 1 ст.л;
• Сіль — 1 ч.л;
• Цукор — 1 ч.л;
• Чилі сухий — 1/2 ч.л;
• Часник — 2-3 зубці.
Спосіб приготування:
1. Моркву натерти на спеціальній тертці. Зверху натерти часник.
2. Олію прогріти зі спеціями та оцтом.
3. Залити моркву, накрити плівкою і залишити маринуватися на 2-3 години.
4. Готову моркву перекласти в пакети-слайдер і зберігати в холодильнику.
Зберігайте, готуйте!