Весняне загострення тривожності: чому з потеплінням зростає стрес?

Весна – час оновлення, пробудження природи і, здавалося б, легкості. Ми довше гуляємо, плануємо нові проєкти, відчуваємо більше світла й тепла. Але саме навесні багато людей починають відчувати незрозумілу тривогу, нервозність, перепади настрою, а у когось навіть повертаються панічні атаки. Чому так відбувається? Давайте розберемося разом.

Чому весна провокує загострення тривожності?

Здавалося б, весняні зміни – це лише позитив, але наш мозок сприймає їх по-іншому. Ось кілька причин, чому саме весною люди частіше відчувають внутрішню напругу:

Біологічний "перезапуск" організму Протягом зими наш організм працював у режимі енергозбереження: повільніший метаболізм, більше сну, менше сонячного світла. З потеплінням усе це різко змінюється – активізується гормональна система, зростає рівень кортизолу (гормону стресу), і тіло починає працювати в новому ритмі. Перевантаження нервової системи Після зимової "сплячки" ми раптово опиняємося у вирі активності – потрібно реалізувати плани, займатися спортом, вирішувати нагальні питання. Це різке прискорення може викликати нервове виснаження. Зміна біоритмів Довші світлові дні впливають на рівень мелатоніну – гормону, який регулює сон. Через це багато людей погано сплять, відчувають втому, стають більш вразливими до стресу. Нереалізовані очікування Весна вважається символом нового старту. Ми даємо собі обіцянки: "З першого квітня почну бігати", "До літа схудну на 5 кг", "Знайду нову роботу". Але якщо цього не відбувається, виникає відчуття провалу, тривога і самокритика. Зовнішні фактори (війна, невизначеність, соціальні очікування) У часи війни багато людей живуть у постійному стані напруги. Навесні, коли здається, що світ має "розквітнути", особливо боляче відчувати нестабільність.

Кейс із практики: "Чому я нервую, хоча все добре?"

Жінка, 32 роки, звернулася до мене з питанням: "Усе нібито добре – робота є, стосунки стабільні, а всередині – постійне хвилювання. Я прокидаюся з відчуттям тривоги, вночі погано сплю, серце часом б’ється прискорено. Чому?"

Ми проаналізували її стан і з’ясували: Жінка несвідомо відчувала тиск через весняний період. Їй здавалося, що вона "мала б" відчувати більше енергії, більше діяти, більше досягати. Але насправді її організм ще не адаптувався до змін, а мозок реагував на це тривогою.

Як допомогти собі в період весняного загострення тривожності?

Якщо ви помічаєте у себе схожі стани, не варто панікувати – це тимчасове явище. Головне – правильно підтримати себе:

Нормалізуйте сон

Лягайте спати та прокидайтеся в один і той самий час.

Уникайте гаджетів за 2 години до сну.

Використовуйте техніку "4-7-8": вдихніть через ніс на 4 секунди, затримайте подих на 7 секунд і повільно видихніть через рот на 8 секунд.

Дозволяйте собі відпочинок

Весна – це не змагання. Вам не потрібно "обов’язково" щось змінювати чи досягати. Прислухайтеся до свого ритму.

Контролюйте інформаційний потік

Обмежте час перегляду новин.

Робіть інформаційні "детокси" – кілька годин на день без соцмереж.

Підтримуйте фізичну активність - Навіть 15-хвилинна прогулянка допомагає знизити рівень кортизолу.

Обирайте рух, який приносить задоволення – танці, йога, велопрогулянки.

Практикуйте заземлення

Якщо відчуваєте паніку чи надмірну тривогу, використовуйте техніку 5-4-3-2-1:- Назвіть 5 речей, які бачите.- Доторкніться до 4 предметів.- Прислухайтеся до 3 звуків навколо.- Відчуйте 2 запахи.- Скуштуйте 1 смак (наприклад, шматочок шоколаду або чай).

Робіть весняні ритуали для душі - Впорядкуйте простір навколо себе.- Створіть список "весняних радощів" (що ви любите навесні: запах дощу, перші квіти, довгі прогулянки) і свідомо додавайте їх у життя.

Весна – це період оновлення, але важливо пам’ятати: не всі зміни проходять гладко. Якщо ви відчуваєте тривожність, не звинувачуйте себе. Ваш організм просто адаптується до нового ритму. Дайте собі час, практикуйте турботу про себе і не бійтеся звернутися по підтримку, якщо відчуття тривоги заважає жити.

І пам’ятайте: ви – не робот, ви – жива людина. А весна – це не марафон на успіх, а м’яке пробудження, яке має йти у вашому власному темпі. Будьте щасливі! Ваша психологиня, Ірина Шеньє.