Речі, які необхідно продезінфікувати після хвороби: 5 корисних порад

Після хвороби важливо проводити комплексні заходи з дезінфекції. UAportal розповідає, що коли хтось із членів сім'ї захворів, вкрай важливо знищити будь-які залишки шкідливих патогенів, які можуть залишитися на поверхнях.

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Дверні ручки

Враховуючи, що більшість мікробів накопичується на наших руках, дуже важливо щодня старанно дезінфікувати дверні ручки. Регулярно протираючи їх антисептиком, можна значно знизити ризик зараження.

Вимикачі, крани та інші поверхні, яких часто торкаються

Так само важливо дезінфікувати часто використовувані предмети, такі як вимикачі, крани, електроприлади та будь-які інші поверхні з кнопками або регуляторами. Через високу частоту дотиків ці місця можуть бути притулком для патогенних мікроорганізмів, які становлять потенційну загрозу для нашого здоров'я.

Рушники, одяг та постільна білизна

Після хвороби бажано випрати весь одяг, а рушники та постільну білизну обробити гарячою водою або спеціальними дезінфікуючими засобами для прання. Це допоможе усунути будь-які мікроби, що залишилися, і забезпечить гігієнічне середовище.

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Пульти дистанційного керування

Під час хвороби ми часто знаходимо комфорт у проведенні часу в ліжку або на дивані, дивлячись телевізор. На жаль, пульти дистанційного керування, як правило, є розсадниками бактерій. Щоб запобігти зараженню, важливо регулярно чистити і протирати їх антисептичними серветками після кожного використання.

Іграшки

Для домогосподарств з маленькими дітьми підтримка чистоти та гігієнічної обробки іграшок є важливою. Незважаючи на всі зусилля батьків тримати їх у чистоті, малюки завжди знаходять спосіб забруднити свої речі. Тому бажано мити пластикові іграшки щодня або якомога частіше, щоб видалити будь-які бактерії та патогени, які вони могли накопичити.

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