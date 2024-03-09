Речі, які не можна позичати: це має знати кожен господар

Позичання речей може мати певні наслідки, про які варто пам'ятати. Знаючи, що не можна позичати, ми можемо забезпечити власне щастя та уберегтися від негативних наслідків. UAportal розповів про конкретні речі, які ніколи не слід позичати.

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Гроші

Позичаючи гроші, особливо коли це ваш останній резерв, ви можете накликати на свою сім'ю стан фінансової нестабільності. Бажано уникати позичання коштів взагалі, незалежно від обставин.

Хліб

Уникайте позичати останній шматок хліба, особливо ввечері або з порога будинку. Це може призвести до напружених стосунків у сім'ї та спричинити економічні труднощі.

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Сіль

Позичати сіль – до неприємностей як у роботі, так і в коханні. Мудро утриматися від її повернення, оскільки це може принести у ваше життя несподівані труднощі.

Одяг

Позичаючи одяг, ви переносите енергетику іншої людини на нього, що потенційно може негативно вплинути на ваше власне благополуччя. Коли ви позичаєте або даєте речі, бажано обмінюватися символічною оплатою, а не робити це безкоштовно.

Посуд

Позичаючи посуд сусідам, ви також обмінюєтеся особистою енергією. Щоб зберегти власний енергетичний баланс, утримайтеся від позичання, а натомість заохочуйте сусідів користуватися власним.

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