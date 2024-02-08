Речі, які не можна зберігати на підвіконні: 5 корисних порад

У тісному житловому просторі важливо брати до уваги кожен сантиметр, і використання підвіконня як додаткової полиці є розумним рішенням. UAportal розповів, що є певні предмети, які ніколи не слід зберігати на них.

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1. Побутова хімія та косметика

Важливо тримати аерозольні спреї подалі від підвіконь, оскільки вони можуть бути потенційно небезпечними під впливом тепла. Тиск всередині цих балонів може призвести до вибуху. Так само прямі сонячні промені можуть знизити ефективність миючих засобів і навіть змінити властивості косметики.

2. Електроніка, книги та фотографії

Волога з відчиненого вікна може пошкодити електроніку та чутливі предмети, такі як книги та фотографії. Крім того, тривалий вплив сонячного світла може спричинити непоправне вицвітання, що з часом зробить заповітні спогади або цінні ресурси менш яскравими. З огляду на це, розумно уникати зберігання цих предметів на підвіконнях.

3. Дзеркала

Дзеркала можуть становити пожежну небезпеку, якщо їх розмістити на підвіконнях. Ефект збільшення, який створюється сонячним світлом, що відбивається від дзеркальної поверхні, може призвести до займання, особливо у випадку з легкозаймистими матеріалами, такими як тюлеві штори або пластикові віконні рами. З міркувань безпеки бажано прибрати з підвіконь косметичні дзеркала, окуляри та вази з товстого скла.

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4. Продукти харчування

Хоча зберігання певних продуктів харчування на підвіконнях може здаватися зручним, важливо пам'ятати, що більшість продуктів схильні до псування і можуть приваблювати комах. Вплив сонячного світла, коливання температури та підвищений рівень вологості можуть суттєво вплинути на якість та безпеку продуктів.

5. Свічки

Важливо бути обережним при зберіганні свічок на підвіконнях, оскільки прямі сонячні промені можуть спричинити їхнє плавлення. Це не тільки призводить до безладу і потенційно небезпечної ситуації, але й створює ризик пожежі.

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