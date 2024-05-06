Речі, які не варто тримати вдома, щоб не накликати біду

Певні предмети не варто тримати вдома, оскільки вони можуть притягувати негативну енергію та нещастя. Дуже важливо пам'ятати про те, що ви приносите у свій будинок. UAportal розповідає про це детальніше.

Бите скло та дзеркала

Навіть найменші тріщини або уламки можуть перетворити позитивну енергію на негативну, що призведе до неприємностей.

Старий одяг

У вашому гардеробі можуть бути предмети одягу, які ви не наважуєтеся носити або викинути. Однак, якщо тримати такий одяг без належної уваги, це може призвести до проблем зі здоров'ям. Старі речі, як правило, приховують у собі негатив, який накопичується з часом.

Сміття в гаманці або кишенях одягу

Квитанції, обгортки від цукерок або випадкові записки, що захаращують кишені, можуть призвести до плутанини у справах та інших невдач. Найкраще тримати свої особисті речі впорядкованими.

Особисті речі померлого

Хоча може виникнути спокуса зберегти речі померлої близької людини як пам'ять про неї, це не бажано. Ці речі часто несуть негативну енергію, пов'язану з втратою, і можуть вплинути на самопочуття членів сім'ї.

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Старе взуття

У багатьох будинках є старе взуття, яке ніхто не носить, але людям важко з ним розлучитися. Таке взуття також накопичує негативну енергію, особливо це стосується капців.

Непрацюючий годинник

Годинник приносить гармонію і силу в житловий простір, тоді як від несправного слід позбутися. Оскільки він може негативно вплинути на фінансове становище людини.

Мушлі

Сувеніри у вигляді мушель, зібраних на березі моря, є поширеним явищем, але важливо знати, що їх не варто тримати вдома. Мушлі – це колишні домівки померлих молюсків, і вони стають магнітами для негативної енергії.

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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