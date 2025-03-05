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Вертута з тістом філо та сиром з шпинатом
Ідеальний варіант випічки для будь-якої події.
Інгредієнти:
• Тісто філо – 1 пачка;
• Сир кисломолочний – 250 г;
• Сир твердий – 100 г;
• Шпинат – 100 г;
• Яйце – 1 шт.
Для заливки:
• Яйця – 2 шт;
• Сметана – 100 мл;
• Молоко – 100 мл.
Для змащення:
• Суміш вершкового масла та олії.
Спосіб приготування:
1. Змішати сир кисломолочний, твердий та шпинат. Приправити спеціями за смаком. Додати яйце та перемішати.
2. Для заливки змішати всі інгредієнти вінчиком.
3. Тісто філо розкласти на 4-5 шарів, кожен змащуючи маслом.
4. Викласти начинку і сформувати бублик, як на відео.
5. Викласти в форму, встелену пергаментом.
6. Залити заливкою та посипати кунжутом.
7. Випікати при температурі 170°C протягом 15-20 хв.
Смачного!