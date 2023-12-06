У школах подавали пиво: цікаві факти про Бельгію

UAportal підготував цікаву інформацію про Бельгію. Розгляньмо деякі менш відомі, але захоплюючі факти про цю чарівну країну.

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Тост за освіту

Колись у бельгійських шкільних кафетеріях до 1970-х років учням пропонували пиво. З часом пиво замінили газовані напої.

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Дивно, але деякі ентузіасти виступають за повернення пива в меню, вказуючи на його відносну користь для здоров'я в порівнянні з солодкими газованими напоями. Уточнюємо, що пиво, яке подавалося, було м'яким столовим пивом з вмістом алкоголю до 1,5 градусів.

Рай для любителів пива

Бельгія може похвалитися дивовижним асортиментом з понад 800 сортів пива. Любов цієї нації до пива проявляється у створенні академії, присвяченій всебічному вивченню властивостей і тонкощів цього улюбленого пінного напою, – похвальна ініціатива, що діє з 1999 року.

Батьківщина дзвону

Вираз "малиновий дзвін" походить від бельгійського міста Мехелен (у французькій транскрипції – Малин), яке справедливо вважають головним центром дзвону в Європі.

Музичні витоки

Геніальний бельгійський винахідник Адольф Сакс, який винайшов саксофон, спочатку назвав свій винахід як "мундштук офіклеїди". Сьогодні саксофон зачаровує меломанів по всьому світу своїм характерним звучанням і універсальністю, завдяки новаторському розуму бельгійського винахідника.

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