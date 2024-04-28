У який колір пофарбувати стіни: на що звернути увагу при виборі

Коли справа доходить до вибору кольорів стін для різних кімнат, існують певні поради, які допоможуть значно покращити естетичну привабливість простору. UAportal підготував цікаві думки, щоб полегшити процес вибору кольору для різних кімнат у будинку.

Поєднання кольорів

Підбираючи кольори для інтер'єру різних кімнат, важливо гармонійно поєднувати, щоб створити цілісний вигляд у всьому будинку. Використовуйте певну палітру кольорів, щоб підбирати взаємодоповнюючі або аналогічні відтінки для різних кімнат. Наприклад, сірий і білий у вітальні та кухні можуть створити плавний перехід між цими двома просторами.

Інший спосіб поєднати кольори – дотримуватися однакових тонів. Наприклад, теплі або холодні для всього будинку.

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Врахування природного освітлення

Природне світло може суттєво впливати на те, як кольори виглядають у кімнаті, тому дуже важливо враховувати його кількість. У кімнатах з достатнім рівнем освітлення потрібно використовувати тепліші кольори, щоб максимізувати легкість простору. Для приміщень з мінімальним світлом вибір на користь більш яскравих відтінків компенсує дефіцит сонячних променів і створить затишну атмосферу.

Враховуючи природне освітлення можна покращити загальну атмосферу. Тому обираючи свій варіант, звертайте увагу на ці деталі.

Тестування зразків

Перш ніж вибрати колір для кімнати, варто протестувати їх в різних частинах приміщення. Це допоможе побачити, як він виглядатиме за різних умов та освітлення. Придбайте невеликі баночки з фарбою, нанесіть на стіни і спостерігайте, як колір виглядає в різний час доби.

Крім того, створення візуалізації кімнати з вибраними кольорами може дати краще уявлення про те, як вони будуть взаємодіяти з меблями та декором. Тестування зразків допоможе уникнути розчарувань.

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