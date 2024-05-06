У які забобони про посуд вірили наші предки: цікавий список

Забобони та вірування, пов'язані з посудом, здавна були відомі. UAportal дізнався, що вони пропонують цікавий погляд на традиції, яких дотримувалися наші предки.

Одне з поширених повір'їв стосується розбитого посуду. Від ваших подальших дій залежить, чи принесе він удачу, чи неприємності.

Мудрі та досвідчені господині негайно змітали уламки і викидали їх, незалежно від часу доби. Своєчасне викидання розбитих уламків допомагає запобігти потенційним бідам.

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Щобільше, рекомендується звертати увагу на відколи й тріщини на улюблених тарілках і чашках. Багато людей мають сентиментальну прив'язаність до свого посуду, часто зберігаючи його роками.

Однак у цьому випадку дуже важливо відкинути будь-яку сентиментальність. Вважається, що посуд з тріщинами притягує нещастя та невдачу, тому його слід позбутися.

Існує також своєрідне повірʼя щодо справжніх намірів людини по відношенню до господаря будинку. Якщо хтось бажає викрити потенційного ворога у своєму найближчому оточенні, його прийнято запрошувати на чаювання або вечерю. Важливо спостерігати за чашкою або тарілкою після їжі, будь-яке утворення тріщин може безпомилково свідчити про антипатію до господаря.

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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