В Ісландії розкупили всі огірки через вірусний TikTok (відео)

Несподіваний дефіцит огірків охопив Ісландію. Причиною такого незвичайного явища став вірусний рецепт салату з огірків, який поширився в соціальних мережах.

Все почалося з того, що популярний тіктокер Логан Моффітт, відомий своїми оригінальними рецептами з огірками, поділився новим способом приготування цього овоча, пише ВВС.

Також читайте: Thinspo в соцмережах: чому це небезпечно?

Його рецепти швидко набрали мільйони переглядів і стали справжнім трендом.

Тіктокер logagm. Джерело: tiktok.com/@logagm

Тіктокер logagm. Джерело: tiktok.com/@logagm

Ісландці з ентузіазмом підхопили нову кулінарну моду. Місцеві супермаркети зафіксували різке зростання попиту на огірки, кунжутну олію та інші інгредієнти, необхідні для приготування салату за рецептом Моффітта. Фермери, які не очікували такого ажіотажу, зізнаються, що не встигають задовольнити потреби споживачів.

Хоча деякі експерти вважають, що дефіцит огірків пов'язаний зі сезонними коливаннями виробництва і поверненням школярів, більшість згодні з тим, що вірусний тренд у ТікТок зіграв значну роль.

Раніше ми повідомляли про італійського продавця риби, який став зіркою соцмереж через неймовірну схожість із президентом України Володимиром Зеленським.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!