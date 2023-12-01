У Єгипті замінювало воду: 5 цікавих фактів про пиво

Пиво, улюблений напій багатьох, посідає особливе місце, входячи до трійки найпопулярніших алкогольних напоїв у всьому світі. UAportal розповідає п'ять цікавих фактів про цей популярний напій.

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1. Батьківщина пива

Виробництво пива бере свій початок у Стародавньому Єгипті в епоху неоліту, близько 9500 року до нашої ери. Однак перші пивовари не володіли знаннями про фільтрацію, тому вони пили пиво через соломинку. У Стародавньому Китаї був поширений особливий різновид пива, відомий як пиво з пророщеного рису, з додаванням фруктів.

2. Популярність пива з часом

Пиво набуло популярності у Стародавній Греції, Стародавньому Римі та Стародавній Вірменії, особливо в регіонах, де клімат сприяв несприятливим умовам для вирощування виноградної лози. Прикметно, що пиво продовжує утримувати свою популярність і в сучасну епоху.

3. Пиво як замінник води в Єгипті

За часів кам'яного віку в Єгипті річка Ніл зазнала сильного забруднення, що зробило її воду непридатною для споживання. Як рішення, пиво слугувало замінником питної води. Навіть робітники, які невтомно працювали на будівництві пірамід, освіжалися пивом, отримуючи пайку з трьох келихів на день. Крім того, вважалося, що пиво підвищує витривалість і продуктивність праці.

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4. Жінки-пивовари ранніх часів

З моменту появи пива і до кінця восьмого століття пивоваріння було здебільшого жіночим заняттям, причому акцент робився на залученні жінок з винятковою зовнішністю. Ця тенденція спостерігалася в різних регіонах, де варили пиво. Богині-покровительки пива, такі як Нінкасі в Південній Месопотамії та Менкет в Єгипті, є ще одним прикладом значної ролі жінок у пивоварінні.

5. Давня реклама пива

Вірите чи ні, але реклама пива з'явилася ще до нашої ери. Близько 4000 року до н.е. артефакт у вигляді глиняної дощечки середнього розміру слугував найпершою рекламою пива. На цій глиняній табличці було зображено енергійну молоду жінку з келихами пінного і напис: "Пий пиво з левовим серцем!"

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