Дізнайтеся ваші щасливі цифри за знаком зодіаку! Принесуть велику удачу

Кожен із дванадцяти знаків зодіаку має щасливі числа, здатні залучити в життя велику удачу, фінансовий успіх і любов. Щоб задіяти їхню силу, варто використовувати амулети з цими числами, також вдалими будуть дні тижня, час доби, номер квартири і т.ін.

Овен

6 та 41

Ви любите ризикувати та отримувати задоволення. Ці цифри гарантують успіх.

Телець

57 та 13

Ви не вірите в невдачі і послідовно йдете до своєї мети. Так тримати.

Близнюки

1 та 35

Ви любите зміни, терпіти не можете нудьги і завжди маєте бути в русі. Ці цифри допоможуть вам жити тим життям, про яке ви мрієте

Рак

66 та 4

Ви дуже емоційні та чутливі. Ваші щасливі числа допоможуть вам досягти душевного спокою та гармонії у житті.

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Лев

24 та 6

Ви любите домінувати, ваші щасливі числа допоможуть вам зберегти своє становище на роботі та підвищити впевненість у собі.

Діва

25 та 15

Іноді ви дуже критичні до себе і занадто дбаєте про те, що думають інші. Ці цифри змусять вас трохи розслабитись.

Терези

7 та 22

Ви не любите сперечатися і завжди намагаєтеся згладити будь-які конфлікти. Використовуйте свої щасливі номери в лотереї і можете виграти велику суму.

Скорпіон

29 та 53

Ваша головна перевага – правдивість та чесність. Ваші щасливі числа зроблять вас головним щасливчиком у всьому.

Стрілець

16 та 8

Ви сповнені енергії та постійно шукаєте нові виклики. Довіртеся своєму щасливому числу, і воно приведе вас до успіху.

Козеріг

90 та 11

Ви приклад відповідальної людини і завжди дбаєте про інших. Ваше щасливе число допоможе вам здійснити мрію.

Водолій

40 та 7

Вам подобаються нові виклики, і ви шукаєте свій шлях. Довіртеся своєму числу, і воно може змінити ваше життя.

Риби

10 та 69

Ви любите гармонію та душевний спокій. Ваше щасливе число може заспокоїти ваші нерви та підвищити вашу креативність.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.