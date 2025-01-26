Вечеря за 150 грн: запіканка з картоплі

Уявіть собі теплий затишний вечір вдома, аромат свіжоспеченої запіканки і приємну легкість у приготуванні. Цей рецепт — ідеальне поєднання доступності, швидкості та домашнього затишку.

Інгредієнти:

• Картопля середнього розміру – 9-10 шт;

• Молоко – 250 мл;

• Сир твердий – 80 г;

• Яйця курячі – 2 шт;

• Спеції – за смаком.

Спосіб приготування:

1. В картоплі зробіть надрізи, не прорізаючи до кінця.

2. Підготуйте суміш із молока, яйця та спецій. До неї додайте тертий сир.

3. Викладіть картоплю у форму для запікання, залийте підготовленою сумішшю. Зверху можете додатково присипати сиром для рум’яної скоринки і обовʼязково накрийте фольгою.

4. Загорніть краї фольги, щоб картопля пропеклася рівномірно, і випікайте у розігрітій до 170° духовці 20-30 хвилин до готовності.

5. Подавайте теплим, за бажанням прикрасьте свіжою зеленню.