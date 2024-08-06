Повага до святинь: як правильно утилізувати освячені предмети

Після церковних святкувань у нас часто залишаються освячені речі, які потребують відповідної утилізації. UAportal розповів, яких правил варто дотримуватись, щоб правильно розпоряджатись цими предметами.

Освячена верба

Наші предки практикували особливий ритуал, під час якого гілочку освяченої верби встромляли в землю, яку збиралися обробляти. Ті, хто не має городу, могли згодувати його худобі, спалити їх у печі або закопати біля будинку.

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Крім того, освячені вербові гілочки можна обережно відпустити у річку. Традиційно вважається, що проточна вода має очищувальну силу, змиваючи весь накопичений негатив. Таким чином, викидання вербових гілочок у річку стає етично правильним методом утилізації.

Освяченні паски

Церква суворо забороняє оскверняти освячені продукти, наприклад, топтати чи розкидати їх. Подібно до звичаїв наших предків, рекомендується належним чином поховати залишки великодньої їжі.

Паску, як невід'ємну частину цієї святкової традиції, в ідеалі слід з'їсти повністю. Однак, якщо це неможливо, її можна обережно і шанобливо поховати там, де ніхто не ходить, не їздить і не проводить жодних робіт, пов'язаних із землею.

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