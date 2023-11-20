Ранок не з кави: як енергійно почати день

Для багатьох чашка кави – це перше, що спадає на думку, коли вони прокидаються. Це стало ранковим ритуалом, який обіцяє зарядити енергією та дати старт новому дню. Проте UAportal підготував декілька порад, як замінити каву.

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Залиште штори відкритими відкриті перед сном

Не варто недооцінювати силу сонячного світла. Влітку прокидатися помітно легше порівняно з темними зимовими місяцями. Сонячне світло впливає на наші біоритми, регулюючи гормональний фон і знижуючи рівень мелатоніну, гормону, що викликає сон. Простий спосіб скористатися перевагами цього природного явища - залишити штори відкритими перед сном, щоб вранці сонячне світло потрапляло у вашу кімнату.

Пийте воду

Прокинувшись, пийте воду маленькими ковтками, щоб швидко зволожити організм, особливо клітини мозку. Пиття води запускає активацію синапсів, точок з'єднання між нервовими клітинами, що допомагає швидше прокинутися. Крім того, вода стимулює нирки до виведення токсинів, накопичених за ніч, які можуть викликати сонливість.

З'їжте трохи чорного шоколаду

Чорний шоколад містить теобромін - речовину, яка м'яко підвищує кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень, сприяючи бадьорості. Крім того, він містить невелику кількість кофеїну, який підвищує рівень енергії. Інша альтернатива для швидкого припливу енергії - з'їсти яблуко, яке містить не лише цукор, але й пектин, що покращує травлення.

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Рухайтеся

Не обов'язково влаштовувати повноцінну ранкову пробіжку, достатньо 5-10 хвилин фізичних вправ. Фізичний рух збільшує енергійні потреби організму, підвищуючи частоту дихання, серцебиття і кров'яний тиск. Також було виявлено, що ранкові вправи покращують когнітивні функції на 12%.

Приймайте контрастний душ

Після короткого фізичного навантаження або перед сніданком побалуйте себе трихвилинним контрастним душем. Почніть з теплої води близько 40 градусів Цельсія і поступово знизьте температуру приблизно до 26 градусів. Така зміна температури допоможе позбутися сонливості та млявості.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.

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