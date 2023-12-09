Тисячі переглядів щосекунди: факти про YouTube, які вражають

YouTube є широко популярною платформою для обміну відео, яка дозволяє користувачам завантажувати та переглядати ролики. UAportal підготував п'ять фактів про цю платформу.

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Вражаючі темпи зростання

YouTube зазнав неймовірного росту популярності. Для прикладу, всього через місяць після свого заснування YouTube привернув увагу трьох мільйонів відвідувачів. А вже за рік ця цифра злетіла до вражаючих 38 мільйонів відвідувачів.

Переважна більшість користувачів – чоловіки

Статистика показує, що коли справа доходить до використання YouTube, чоловіки складають більшу частину аудиторії. Приблизно 55% користувачів YouTube – чоловіки, тоді як жінки становлять близько 45%.

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Аудиторія

YouTube користується великою популярністю серед дорослої аудиторії. Більшість його глядачів належать до вікового діапазону від 25 до 34 років, що робить його популярною платформою для дорослих.

Перший мільйон

У 2005 році реклама Nike за участю відомого футболіста Роналдіньо стала першим відеороликом, який набрав мільйон переглядів. Це визначне досягнення продемонструвало потенціал YouTube як платформи для поширення контенту.

Медіа-гігант

YouTube охоплює весь світ, що робить його справжнім медіа-гігантом. В усьому світі щосекунди переглядають близько 50 000 відео на YouTube.

Нагадаємо, раніше ми писали про альтернативні способи залишатися на зв'язку, якщо відсутні мобільні мережі та інтернет.

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