Трубочки з білковим кремом, як в дитинстві: рецепт
Ласощі з дитинства, які, здається, ми всі досі любимо. Дякую матусі за допомогу. Люблю тебе.
Тісто:
200г масла 82.5%
80г холодної води
1 жовток
10г яблучний оцет
300г борошно
сіль
Змащувати:
1 жовток та цукор
Крем:
75г білку (з 2х великих яєць)
150 г цукру
40г води
Дрібка лимонної кислоти
масло треба трохи підморозити.
У холодну воду додаю жовток, дрібку солі та оцет, перемішую.
У чашу комбайну даю борошно, порізане холодне масло і у 2-3 імпульси роблю таксу собі "однорідну крихту". Далі додаю холодну воду з жовтком та оцтом, і знов короткими імпульсами роблю крупні крихти тіста, але не однорідне тісто!
Висипаю суміш на стіл, збираю просто у комок, але не замішую, формую прямокутник і ставлю у холод на пару годин.
- дістаю холодне тісто, трохи "відбиваю" качалкою, щоб стало мʼякше, валкую, складаю у 1 раз. Ще трішки валкую і складаю 1 раз, щоб утворився квадрат. При необхідності звісно підпиляйте борошном!
- (тісто можна робити і просто рублене руками чи на тертушці)
- розкатую тісто у квадрат зі стороною приблизно 40-42 см - товщина буквально 2-2.5мм.
Край, якщо треба - можна трішки підрівняти, і все ділю на 15 тонких смужок.
- кожну смужку трішки розтягую і накручую на конус, починаючи з широкої частини, трішки натягую нахлистом. Краї трішки защипую і защіпом вниз кладу на пергамент.
- Змащую жовтком з молоком і посипаю цукром.
- випікаю при 200 градусів ~20 хвилин - нагрів з конвекцією. Охолоджую знімаю з конуса
Крем
У цукор додаю воду да дрібку кислоти, помішую, доводжу до кипіння, щоб цукор розчинився. Далі варю десь 5-7 хвилин (без помішування) у сироп 120 градусів або на "мʼяку кульку"
Ставлю збиватись білки, додаю дрібку солі, збиваю до перших піків і заливаю сиропом прямо з вогню, продовжуючи збивати.
Збиваю поки не охолоне!
Наповнюю трубочки кремом і насолоджуюсь.