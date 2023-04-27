Три знаки зодіаку чекають на подорож у травні

UAportal підготував гороскоп на травень для Близнюків, Лева та Тельця. Цього місяця слід готуватися до подорожей та пригод.

Близнюки

Для Близнюків цей місяць – чудовий час, щоб дослідити нові місця та вирушити назустріч пригодам. Місячний вузол у Близнюках, швидше за все, дасть вам імпульс для того, щоб вирушити в дорогу та дослідити незвідані території.

Під час подорожей ви можете відкрити нове хобі або зустріти однодумців. Однак будьте обережні при складанні планів поїздок та переконайтеся, що у вас є всі необхідні деталі та домовленості.

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Лев

Марс у Леві приносить оновлене почуття впевненості та сміливості, яке може надихнути вас на пригоди у травні. Ви можете відправитися в одиночну подорож або приєднатися до групи шукачів пригод.

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Цей період сприятливий для вивчення нових місць і культур, тому ви можете виявити, що ви відчуваєте потяг до занять, пов'язаних з фізичними навантаженнями або гострими відчуттями. Обов'язково дослухайтеся до своєї інтуїції та уникайте імпульсних рішень, які можуть призвести до несприятливих наслідків.

Телець

Нептун у Тельці спонукає вас піддатися спразі мандрівок та дослідити нові місця. Цей період ідеально підходить для планування повільної відпустки або поїздки на вихідні з близькими людьми. Можливо, у цей період ви відкриєте в собі знову набуту любов до природи та активного відпочинку.

Однак не забувайте про свій бюджет і уникайте надмірних витрат на подорожі та відпочинок. Зосередьтеся на враження, які збагатять вашу душу і принесуть вам радість.

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