На три знаки зодіаку чекає трансформаційний вплив ретроградних планет: Гороскоп на жовтень

Гороскоп на жовтень дає уявлення про вплив ретроградних планет на Овнів, Левів та Стрільців. Uaportal розповідає, що ці знаки будуть відчувати перетворюючу енергію, яка спонукає їх досліджувати нові можливості та займатися особистим зростанням.

Овен

Ретроградна планета Плутон може вплинути на ваше життя. Ви можете відчути почуття трансформації та відродження, скинувши старі нашарування та прийнявши нову версію себе. Це потужний час для самоаналізу та саморефлексії.

Читайте також: Три знаки зодіаку почнуть подорож до самопізнання: Гороскоп на жовтень

Лев

Ретроградна планета Плутон приносить у ваше життя енергію трансформації, Лев. Ви можете відчувати сильне бажання змін та потребу звільнитися від старих шаблонів та обмежень. Це сприятливий час для самопізнання та вивчення своїх пристрастей та бажань.

Стрілець

Ретроградна планета Плутон впливає на ваш знак Стрільця, приносячи потужну енергію трансформації та зростання. Ви можете відчути сильне бажання розширити свої горизонти та вивчити нові можливості. Прийміть цей авантюрний дух і шукайте новий досвід та можливості.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!