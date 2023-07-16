Три знаки зодіаку заведуть нові знайомства 17-23 липня

У сфері астрологічних впливів зірки вирівнюються, формуючи різноманітні аспекти нашого життя. UAportal підготував гороскоп на тиждень 17-23 липня, в якому розглядається вплив небесних світил на три знаки зодіаку. Дізнайтеся, як зірки спрямовують Терези, Скорпіона та Стрільця у їхній дружбі та суспільному житті.

Терези

Під космічним впливом Юпітера у Терезах, Терези цього тижня відчують розквіт дружби та соціальних зв'язків. Подібно до гармонійного танцю, Терези відчувають витончений ритм у своїй взаємодії. Вони легко орієнтуються у соціальній обстановці, випромінюючи природну чарівність, яке притягує до них оточуючих.

Завдяки своєму дипломатичному підходу та вродженому розумінню справедливості, Терези створюють приємну атмосферу у своєму колі спілкування. Їхнє вміння співчутливо слухати та пропонувати зважені точки зору зміцнює їх зв'язки з друзями. Цього тижня Терези можуть розраховувати на встановлення нових зв'язків, поглиблення існуючих дружніх відносин та радість від гармонійної соціальної взаємодії.

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Скорпіон

Коли Сатурн у Скорпіоні надає свій космічний вплив, Скорпіони переживають трансформаційний етап у своїх дружніх стосунках та соціальному житті. Подібно до фенікса, що повстав з попелу, Скорпіон виявить, що скидає старі і приймає нові тенденції. Цей тиждень надає Скорпіонам можливість задуматися про справжність та глибину своїх соціальних зв'язків.

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Вони можуть відчути сильне бажання оточити себе людьми, які відповідають їхнім цінностям та устремлінням. Природна інтенсивність та інтуїція Скорпіонів допоможуть розглянути справжню природу дружніх відносин, що дозволить їм вирощувати щирі зв'язки. Прийнявши цю перетворюючу енергію, Скорпіон може прокласти шлях до довгострокових і значних зв'язків.

Стрілець

Під небесним впливом Урана у Стрільці, Стрільці вирушають у захоплюючу подорож, пов'язану із соціальними дослідженнями та пригодами. Цього тижня їхній уроджений оптимізм і дух авантюризму яскраво сяють, залучаючи нові знайомства та розширюючи їхні соціальні обрії. Стрільці випромінюють ентузіазм, наповнюючи свої соціальні взаємодії почуттям радості та спонтанності.

Вони шукають однодумців, які поділяють їхню спрагу знань та пригод. Природна цікавість та відкритість Стрільців створюють привабливу атмосферу, дозволяючи їм встановлювати зв'язки з людьми із різних сфер життя. Цього тижня Стрільці можуть очікувати на захоплюючі соціальні події та можливості розширити коло своїх друзів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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