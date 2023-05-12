Три знаки зодіаку заведуть нові знайомства 13-14 травня

UAportal підготував гороскопи на вихідні 6-7 травня, досліджуючи астрологічні впливи на знаки зодіаку Риби, Скорпіон та Овен. Ці знаки можуть завести нові корисні знайомства.

Риби

Під час проходження Місяця через ваш знак, Риби, ви можете відчути підвищену потребу у спілкуванні з друзями та соціальним колом під час травневих вихідних. Це чудовий час для зміцнення існуючих та встановлення нових дружніх стосунків.

Ви можете відчути себе емпатичнішим, ніж зазвичай, що допоможе встановити зв'язок з людьми на глибшому рівні. Також ви можете відчути потяг до артистичних та творчих людей, і час, проведений з ними, може принести радість та натхнення.

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Скорпіон

З Венерою у вашому знаку соціальне життя може набути романтичнішого відтінку під час травневих вихідних. Це чудовий час для розвитку поточних відносин та поглиблення емоційних зв'язків.

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Ви можете виявити, що залучаєте у своє життя нових людей, і вони можуть вплинути на життя. Однак будьте обережні, щоб не стати власником або ревнивцем по відношенню до своїх друзів та коханих. Довіра потрібна для здорової дружби та стосунків.

Овен

З Юпітером, Овен, ваше соціальне життя може прийняти більш авантюрний оборот під час травневих вихідних. Ви можете відчути бажання дослідити нові місця та познайомитися з новими людьми. Це чудовий час, щоб розширити своє коло спілкування та мережу контактів.

Не виключено, що ви відчуєте себе більш впевнено та натхненно, що може привабити людей до душі. Будьте відкриті для нового досвіду та можливостей, оскільки вони можуть призвести до нових знайомств та захоплюючих пригод.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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