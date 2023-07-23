Три знаки зодіаку є енергетичними вампірами: вони можуть вичавити людину, як лимон

Енергетичний вампір – це людина, яка навмисно відбирає в інших енергію. Як його розпізнати? Якщо ви відчуваєте емоційне виснаження після розмови з другом, колегою або членом сім'ї, настав час задуматися, з ким маєте справу. За словами астрологів, енергетичними вампірами є три уродженці зодіакального кола – Тельці, Діви та Раки.

Телець

Тельці хочуть поваги та визнання від близьких їм людей. Коли щось іде не так, вони можуть зриватися. Навколишні схильні їх захищати та підтримувати, але тим самим часто виснажують себе. Уродженці знаку звинувачуватимуть близьких у своїх невдачах та можуть ранити їх словами. Вони використовують почуття провини, щоб досягти свого, і маніпулюють оточуючими.

Діва

Діви – енергетичні вампіри, які часто поводяться зарозуміло та імпульсивно, навіть коли усвідомлюють наслідки своїх слів та дій. Вони легко можуть порушити спокій інших людей. Уродженці знаку часто використовують газлайтинг, щоб маніпулювати близькими. Іноді вони брешуть, щоб постати у кращому світлі.

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Рак

Раки рано чи пізно перетворюються на енергетичних вампірів. Через свою емоційну вразливість і слабкість вони часто покладаються на інших, щоб знайти своє щастя. Уродженці знаку прикидаються жертвами, щоб скористатися жалістю та отримати бажане. Раки хочуть, щоб інші почувалися погано, і вміло грають на почуттях.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.