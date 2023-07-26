Три знаки зодіаку одружаться до кінця 2023 року: на них чекає справжнє щастя

Багато хто мріє про справжнє кохання – і 2023 рік виявиться доленосним для трьох уродженців зодіакального кола. За словами астрологів, Леви, Терези та Раки можуть одружитися. Ось що на них чекає!

Лев

Відомі своєю пристрастю, впевненістю та бажанням бути в центрі уваги, Леви готові до шлюбу. Їх харизма та магнетизм привернуть увагу людини, яка є їх другою половинкою. Уродженці знаку сміливі та рішучі, тому без вагань висловлюють свої почуття і не зволікатимуть із візитом до РАГСу.

Терези

Терези відомі своєю любов'ю до гармонії, краси та балансу у стосунках. Вони надзвичайно чутливі до бажань свого партнера та готові докласти зусиль для побудови міцних та гармонійних стосунків. Їхнє вміння знаходити спільне рішення та прагнення до взаємного задоволення дозволить створити міцний союз – весілля вони зіграють до кінця року.

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Рак

Ракам властива ніжність, співчуття та турбота про інших. До кінця року уродженці знаку вирішать зробити крок уперед і зроблять пропозицію своїй половинці. Раки готові повністю віддати себе та своє серце тривалим стосункам. Вони покажуть своєму партнеру, як сильно вони його люблять.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.