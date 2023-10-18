Три знаки зодіаку зустрінуться зі страхом: Гороскоп на кінець жовтня

UAportal підготував гороскоп для Овна, Лева та Стрільця. Ці знаки зодіаку з безпрецедентною рішучістю та непохитним духом позбавляються своїх давніх страхів і розкривають свій справжній потенціал

Овен

Овни, відомі своєю сміливістю та запальним характером, долають давні страхи завдяки своїй нестримній рішучості та безмежній енергії. Цей трансформаційний час дозволяє їм протистояти внутрішнім демонам віч-на-віч і прориватися крізь самовільно встановлені бар'єри, стаючи сильнішими, ніж будь-коли раніше.

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Лев

Леви, відомі своєю впевненістю та життєлюбством, прагнуть піднятися над своїми страхами. Вони використовують свою природну харизму, усвідомлюючи, що вразливість не є ознакою слабкості. Прийняття страху стає можливістю для особистісного зростання, дозволяючи Левам перемогти свої давні побоювання.

Стрілець

Стрілець, авантюрний і волелюбний знак, вирушає у неймовірну подорож. Вийшовши за межі зони комфорту і зіштовхнувшись зі страхом перед невідомим, люди цього знака звільнять свою природну цікавість. Прийняття невизначеності стає джерелом захоплення, оскільки Стрілець виявляє, що зростання і самопізнання лежать поза страхом.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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