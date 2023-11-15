Три знаки зодіаку відновлять любов до забутих хоббі: Гороскоп на кінець листопада

UAportal підготував гороскоп для Левів, Терезів та Близнюків на кінець листопада. Ці знаки зодіаку мають більше шансів відродити свої забуті хобі та заняття на дозвіллі.

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Лев

Леви, відомі своєю пристрастю та творчістю, відроджують свою любов до забутих хобі та дозвілля. Заняття живописом, грою на музичних інструментах або спортом на свіжому повітрі дозволяють Левам самовиразитися і відновити зв'язок зі своєю внутрішньою радістю, приносить глибоке почуття задоволення.

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Терези

Терези, з їхньою любов'ю до рівноваги та гармонії, відкривають для себе нову цінність забутих хобі та видів дозвілля. Такі види діяльності, як фотографія, садівництво або вивчення дизайну інтер'єру, залучають їхню естетику, відновлюють рівновагу та забезпечують внутрішній спокій та умиротворення.

Близнюки

Близнюки відновлюють зв'язок із забутими хобі та видами дозвілля, що передбачають спілкування та зв'язки. Приєднання до книжкового клубу, відвідування публічних виступів або участь у громадських роботах дозволяє Близнюкам брати участь у різноманітних заходах, обмінюватися ідеями та відчувати особисте зростання.

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