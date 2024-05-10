Три знаки зодіаку відновлять колишню дружбу: гороскоп на 11 травня

UAportal підготував гороскоп для Терезів, Скорпіона та Стрільця на 11 травня. Дізнайтеся, як зірки допоможуть цим знакам зодіаку відновити старі дружні стосунки.

Терези

Терези можуть пережити драматичне возз'єднання дружби. Вони поставлять на чільне місце гармонію і баланс у відносинах. Попри свій доброзичливий характер, вони можуть приховати образу. Втім, Терези знову зустрінуться зі старими друзями, що призведе як до радісних зустрічей, так і до інтенсивних емоційних переживань.

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Скорпіон

Відомі своєю несамовитою відданістю та схильністю оберігати секрети та минулі рани, Скорпіони часто формують глибокі зв'язки. Ця схильність може спонукати їх на пошук друзів зі свого минулого. Дружні зустрічі Скорпіонів часто бувають емоційно насиченими, позначені злетами та падіннями, а також можуть виносити на поверхню невирішені проблеми.

Стрілець

Стрільці зі своїми авантюрним і відкритим характером також мають потенціал драматичних возз'єднань дружби. Ці люди приймають зміни та активно шукають новий досвід. Покладаючись на властиву їм допитливість, Стрільці можуть звертатися до старих друзів та знайомих, що призводить до захопливих зустрічей, що характеризуються несподіваними результатами.

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