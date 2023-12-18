Три знаки зодіаку стануть свідками сплеску дружби і соціального життя: Гороскоп на 18-24 грудня

UAportal підготував гороскоп для Рака, Скорпіона та Риб на тиждень 18-24 грудня. Дізнайтеся про соціальні зв'язки та можливості зростання цих трьох знаків.

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Рак

У період з 18 по 24 грудня знак зодіаку Рак переживатиме розквіт дружби та соціального життя. Це сприяє вирощуванню та зміцненню зв'язків із друзями. Час для поглиблення дружніх стосунків та створення незабутніх спогадів.

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Скорпіон

З 18 по 24 грудня знак зодіаку Скорпіон буде в центрі уваги, коли йдеться про дружбу та соціальне життя. Це сприятливий час для розширення кола спілкування та налагодження нових зв'язків. Скористайтеся можливостями для особистого зростання та відкритості нового досвіду.

Риби

На тижні з 18 по 24 грудня люди, народжені під знаком зодіаку Риби, зазнають почуття гармонії та самореалізації у дружбі та соціальному житті. Зосередьтеся на побудові значних зв'язків та підтримці існуючих відносин.

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