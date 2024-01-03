Три знаки зодіаку зможуть розслабитися і досягти релаксу: Гороскоп до кінця тижня

UAportal підготував гороскоп для Овна, Тельця та Близнюків на 3-7 січня. Дізнайтеся найкращі способи розслабитися і досягти релаксу першого тижня січня для цих трьох знаків.

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Овен

Овнам протягом першого тижня січня важливо знайти заняття, які дозволять вам розслабитися та зайнятися дозвіллям. Відкрийте для себе способи вивільнення енергії, що накопичилася, такі як інтенсивні тренування або захопливі пригоди на свіжому повітрі. Прийміть виклики, які розпалюють ваш змагальний дух, наприклад, спробуйте новий вид спорту або розгадайте складну головоломку.

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Телець

Перший тиждень січня закликає Тельців віддатися релаксації та розвагам, що сприяють комфорту. Відпочиньте у комфортному кріслі з гарною книгою або створіть вдома атмосферу спа-салону за допомогою ароматичних свічок та заспокійливих масок для обличчя. Насолоджуйтесь безтурботними прогулянками по природі, зануренням у мистецтво чи віртуальним відвідуванням музею.

Близнюки

Протягом першого тижня січня розслабтеся, беручи участь у розважальних заходах, що відповідають вашій неспокійній та допитливій натурі Близнюків. Стимулюйте свій розум за допомогою головоломок, ігор або досліджуйте нові сфери інтересів за допомогою книг, подкастів чи документальних фільмів. Спілкуйтеся, організовуючи вечори віртуальних ігор або зустрічаючись із друзями у невимушеній обстановці.

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