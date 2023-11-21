Три знаки зодіаку схильні почати нове хобі: Гороскоп до кінця листопада

UAportal підготував гороскоп для Рака, Стрільця та Водолія. Від художнього самовираження до інтелектуальної цікавості – ці знаки зодіаку втілюють у собі глибоке прагнення особистісного зростання.

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Рак

Рак, один із знаків зодіаку, найбільш схильний до сильних захоплень. Вони випромінюють неабияку креативність та інтуїцію. Їх часто можна зустріти зануреними у різні заняття, такі як малювання, рукоділля чи гра на музичних інструментах. Ці захоплення приносять їм величезну радість та допомагають поглибити емоційні зв'язки, сприяючи особистісному зростанню.

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Стрілець

Стрільців, шукачів пригод та свободи, залучають нові захоплення, що сприяють особистісному зростанню. Вони почуваються найбільш живими, коли беруть участь у заходах на свіжому повітрі, таких як походи, кемпінги або заняття різними видами спорту. Інтелектуальна стимуляція також є пріоритетом, що спонукає їх вивчати нові мови або досліджувати предмети, що їх цікавлять.

Водолій

Водолії, відомі своїм інноваційним мисленням та жагою до інтелектуальної стимуляції, тяжіють до нетрадиційного хобі. Чи то кодування, робототехніка чи винахідливі експерименти, Водолії досягають успіху в діяльності, що кидає виклик традиційним нормам. Більше того, їхня пристрасть до соціальної справедливості часто спонукає займатися волонтерством або виступати на захист певних ідей.

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