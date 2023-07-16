Три знаки зодіаку вирішать проблеми зі здоров'ям 17-23 липня

У небесному царстві, де сходяться зірки і сходяться космічні енергії, долі людей сплітаються в хитромудрі візерунки. UAportal підготував астрологічний огляд впливів на тиждень 17-23 липня, зосередившись на темі здоров'я та благополуччя. Дізнайтеся, як планети та знаки зодіаку спрямовують Рака, Лева та Діву до гармонійного стану фізичного та душевного здоров'я.

Рак

Під пильним поглядом Меркурія у знаку Рака, Раки цього тижня відчують приплив бадьорості та життєвих сил. Космічні припливи та відливи сприяють їхньому здоров'ю та благополуччю, надаючи можливість зайнятися практикою догляду за собою, живлячи своє тіло та душу. Оскільки Меркурій висвітлює їхній шлях, Раки можуть відчути приплив мотивації, щоб зробити пріоритетом своє фізичне здоров'я. Регулярні фізичні вправи, чи то бадьора ходьба, йога чи танці, додадуть бадьорості тілу та підвищать рівень енергії.

Відео дня

Крім того, Раки можуть відкрити для себе переваги включення до свого раціону поживних продуктів, що підживлюють життєві сили і сприяють загальному благополуччю. Ця розстановка сил спонукає Раків прислухатися до потреб свого організму та встановлювати гармонійний баланс між відпочинком та активністю, що зрештою призведе до покращення здоров'я та зміцнення імунної системи.

Лев

Оскільки Венера ковзає променевою сферою Лева, цей тиждень стане для народжених під цим знаком райським куточком благополуччя та задоволення. Щастя виходить зсередини, оскільки Лев використовує енергію Венери, що любить, сприяючи глибокому почуттю самоприйняття і внутрішнього спокою. Леви можуть знайти втіху в турботі про своє емоційне благополуччя, займаючись діяльністю, яка приносить радість і піднімає настрій.

Читайте також: Кого чекає успіх у липні: пощастить трьом знакам зодіаку

Це можуть бути творчі заняття, такі як живопис, лист або музика, які є проявом душевного трепету і дозволяють Левам висловити своє справжнє "я". Крім того, небесне розташування спонукає Лева балувати себе, вдаватися до ритуалів з догляду за собою і оточувати себе позитивним впливом. Створюючи сприятливу атмосферу і люблячи себе, Леви покращують своє загальне самопочуття та випромінюють у світ свою яскраву сутність.

Діва

Завдяки впливовій присутності Марса в Діві, сфера здоров'я та благополуччя вабить педантичних Дів на шлях трансформації та зростання. Цього тижня вони мають вроджене прагнення поліпшити свій фізичний і психічний стан, що підживлюється вогненною енергією Марса. Діви можуть вирушити в подорож з самовдосконалення, взявши на озброєння нові фізичні вправи, вивчивши різні методи тренувань або поставивши собі досяжні цілі, які надихнуть їх розширити свої кордони.

Крім фізичної форми, Діви також надають великого значення ментальному та емоційному благополуччю. Вони можуть шукати втіхи в таких практиках, як медитація, усвідомленість або ведення щоденника, які дозволяють їм заспокоїти розум, зменшити стрес і відчути ясність. Спрямовуючи свою скрупульозну натуру на практику догляду за собою, Діви закладають міцний фундамент для стійкого здоров'я, самореалізації та глибшого зв'язку зі своїм внутрішнім "я".

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!