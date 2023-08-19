Три знаки зодіаку розкриють свій потенціал, використавши це каміння: гороскоп на 20 серпня

UAportal підготував гороскоп на 20 серпня для трьох знаків зодіаку: Близнюків, Терезів та Водоліїв. Дізнайтеся, який вплив на ці знаки мають гагат, смарагд та альмандін, і як використовувати потенціал каміння на максимум у цей день.

Близнюки

Близнюки, 20 серпня, вам будуть доступні містичні таємниці Всесвіту. Гагат, чорний камінь, відомий тим, що допомагає осягнути приховані знання, послужить вам провідною силою на цьому шляху. Нехай енергія гагата посилить творчі здібності та інтуїцію, дозволяючи досліджувати нові сфери пізнання.

Читайте також: Карти обіцяють трьом знакам зодіаку несподівані можливості: Гороскоп Таро на вересень

Відео дня

Терези

Терези, 20 серпня потужний вплив смарагда буде на вашому боці. Вважається, що цей темно-зелений камінь покращує зір, продовжує життя та захищає від безсоння. Також кажуть, що він дарує чесність, мудрість та здатність спілкуватися з вищими силами. Прийміть енергію смарагду і дозвольте їй вести вас до рівноваги та гармонії. Відкрийте серце мудрості, яку він пропонує, і дозвольте йому висвітлити ваш шлях.

Водолій

Водолії, 20 серпня, вас оточуватиме яскрава енергія альмандіна. Цей вид каменю відомий своїми лікувальними властивостями, здатний загоювати рани та зменшувати запалення. Він має здатність приборкати гнів і пробуджувати життєву силу в організмі. Прийміть енергію альмандіна і дозвольте їй підбадьорити дух. Дозвольте їй зцілити будь-які емоційні та фізичні рани та запалити пристрасть до життя.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!