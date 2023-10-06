Три знаки зодіаку отримають задоволення від допомоги іншим: Гороскоп на жовтень

UAportal підготував гороскоп для Терезів, Козерогів та Раків на жовтень. Вони будуть природженими порадниками та отримають величезне задоволення, допомагаючи іншим.

Терези

Терези, відомі своїм сильним почуттям справедливості та чесності. Вони є одним із знаків зодіаку, які отримують величезне задоволення та насолоду від того, що допомагають іншим.

Вони чудово вміють вирішувати конфлікти і знаходити компромісні рішення завдяки своїй здатності бачити обидві сторони ситуації. Терези мають щире бажання створити гармонію у відносинах та навколишньому світі, що робить їх природженими порадниками та заступниками для інших.

Козеріг

Козеріг, з його практичним та відповідальним характером, – ще один знак зодіаку, який прагне допомагати іншим. Вони мають сильну мотивацію до праці та глибоке почуття обов'язку, що спонукає їх протягнути руку допомоги, якщо це можливо.

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Козероги надійні і заслуговують на довіру, що робить їх тими людьми, до яких можна звернутися за підтримкою та порадою. Вони отримують задоволення, коли бачать успіх інших, і завжди готові поділитися своїм досвідом та надати допомогу.

Рак

Раки, відомі своєю турботливою та чуйною натурою, є третім знаком зодіаку, який черпає енергію та щастя у тому, щоб допомагати іншим. Вони мають природний потяг піклуватися і захищати тих, хто їх оточує, що робить їх відмінними помічниками та захисниками.

Раки мають високу інтуїцію і можуть легко зрозуміти потреби та емоції інших людей. Вони отримують величезне задоволення від надання емоційної підтримки та створення комфортного та теплого оточення для тих, хто цього потребує.

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