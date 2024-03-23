Три знаки зодіаку підійдуть до кохання і стосунків з вірністю: гороскоп на 23-24 березня

UAportal підготував гороскоп для Козорога, Водолія та Риб на вихідні 23-24 березня. Дізнайтеся, як увага до емоційних потреб партнера вплине на підхід до кохання цих трьох знаків.

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Козоріг

Козороги підходять до любові та стосунків з вірністю та відданістю. Вони схильні докладати значних зусиль для того, щоб підтримувати стабільні та міцні партнерські відносини. Козороги зазнають труднощів з відкритим вираженням своїх емоцій, що може призвести до непорозумінь у їхніх стосунках.

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Водолій

Водолії цінують незалежність та свободу у своїх відносинах. Вони надають перевагу інтелектуальним зв'язкам та відкритому спілкуванню зі своїми партнерами. Однак їм слід бути уважними до емоційних потреб партнера та докладати зусиль для встановлення емоційного зв'язку.

Риби

Риби виявляють глибоке почуття співчуття та емпатії до своїх партнерів. Маючи високу інтуїцію, вони легко розуміють емоції свого партнера. Проте встановлення здорових кордонів, щоб уникнути надмірного занурення в емоції партнера, є сферою для зростання.

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